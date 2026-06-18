Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que el exguardameta mexicano Jorge Campos ocupará su lugar en el palco presidencial durante el partido entre México y Corea del Sur, debido a que no podrá asistir al encuentro programado en Guadalajara.

La figura de Jorge Campos volvió a recibir un reconocimiento internacional en el marco de la Copa Mundial 2026.

El gesto fue dado a conocer mediante un video compartido por el propio Campos, donde el dirigente del organismo rector del futbol mundial destacó la trayectoria y relevancia del exportero mexicano.

En el mensaje, Infantino calificó a Campos como una “leyenda increíble” y señaló que será su representante oficial durante el compromiso de la Selección Mexicana ante Corea del Sur.

“Mañana, oficialmente, mi representante para el partido de México contra Corea porque no puedo ir a Guadalajara, pero va mi representante, el grande, el inmenso, Jorge Campos, leyenda increíble. Te quiero mucho”, expresó el presidente de la FIFA.

Durante la inauguración del Mundial 2026, Campos fue uno de los invitados especiales junto a figuras históricas del futbol internacional como Ronaldinho, Cafú y Bebeto.

La Selección Mexicana disputará este jueves 18 de junio uno de los encuentros más importantes de la fase de grupos cuando se mida ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

El partido está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Canal 5, Azteca 7 y la plataforma ViX.

Fuente: Infobae