Selección mexicana de para taekwondo viaja a Las Vegas

La selección mexicana de para taekwondo, a cargo de las entrenadoras María Espinoza y Jannet Alegría, viaja este miércoles a Las Vegas.

Eso, para participar en su primera competencia del año, el Abierto de Estados Unidos 2026, que se realizará del 5 al 8 de marzo.

Verán acción 10 deportistas, entre quienes destacan los medallistas de Juegos Paralímpicos París 2024: Juan Diego García en -70 kilos y Luis Mario Nájera en -80 kg.

También asisten las medallistas mundiales: Claudia Romero (-47 kg), Jessica García (-52 kg) y Fernanda Vargas (65 kg). Igualmente los medallistas parapanamericanos: Suisei Koyama (52 kg) e Iván Torres (-58 kg), así como Lupita Rojas (-47 kg), Víctor Palacios (-70 kg) y Mauricio Gutiérrez (-58 kg).

Motivación

“Iniciamos el año con mucha motivación. Nuestra primera competencia será este Abierto de Las Vegas y la importancia de asistir a este evento es tener el roce con los competidores que van a participar”, destacó María del Rosario Espinoza.

El equipo, que tendrá un año con muchos compromisos competitivos, realizó su preparación en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR), complejo deportivo perteneciente a la CONADE.

“Retomamos los entrenamientos con el equipo de para taekwondo a principios de febrero. Tenemos objetivos claros para este año. Son: el Campeonato Mundial 2026, el Campeonato Parapanamericano y los Grand Prix. Con ellos empezaremos el ciclo paralímpico a Los Ángeles 2028”, resaltó la triple medallista olímpica.

“El objetivo principal para este año es el Campeonato del Mundo que será en agosto. Actualmente el equipo está conformado por deportistas ya experimentados y nuevos talentos que tienen apenas este año del ciclo paralímpico con el equipo. Eso es bueno porque los experimentados jalan a los chicos más nuevos. Con la meta clara de lograr los mejores resultados para el Campeonato del Mundo”, puntualizó la entrenadora nacional.