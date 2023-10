Por un error, la marchista Alejandra Ortega no irá a los Olímpicos

Por un error en la organización de los Juegos Panamericanos de Chile 2023, la mexicana Alejandra Ortega no estará presente en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Y es que este domingo, en la prueba de marcha 20km, Ortega obtuvo la quinta posición; sin embargo, terminó con un tiempo de 1.16.56, superando el mínimo de 1:29.20 que se solicitaba para la plaza olímpica.

Lamentablemente su esfuerzo fue en vano. Un error de medición en el Parque O Higgins, fue el motivo.

En lugar de tener los 20km requeridos para la prueba, solamente contaba con 17.3km. Dicha situación provocó la cancelación de la competencia y anulación de los tiempos.

Ahora qué

Lo ocurrido provocó el coraje y molestia de la deportista mexicana. Ante este garrafal error habló ante los medios de comunicación.

Mencionó estar muy triste por la situación. Opinó que es un error garrafal del evento porque son unos Juegos Panamericanos.

«La verdad es que en mis 20-21 años que llevo compitiendo no había sucedido esto, jamás me había pasado. Todo el esfuerzo de las competidoras se echa a la basura».

Es algo que no está en nuestras manos resolver, obviamente sabemos que algo está pasando, algo está mal y desafortunadamente las autoridades aquí no lo resolvieron en el momento porque si vieron que no era real nos pidieron aumentar las vueltas y no pasaba nada, dijo.

Mientras tanto, el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos señaló a Marcelo Ithurralde, encargado de la medición no estuvo certero en la medición y lamentó la situación.