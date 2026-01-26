Desde hace ocho años el para bádminton ha sido parte de la vida de Maximiliano Ávila, un deportista jalisciense que, compartió, le debe todo a esta disciplina, pues fue la que le dio una motivación extra para afrontar su discapacidad y cambiarle la vida.

Su dedicación y compromiso lo hicieron pasar a la historia del deporte adaptado cuando en 2023, durante los Juegos Parapanamericanos en Santiago, ganó la medalla de plata, la primera para México en esta disciplina dentro de esta justa continental.

“Para mí el para bádminton significa todo. Siento que le debo mucho y me alegra ver que va en un progreso constante, hace ocho años me enamoré del deporte y empecé a sobresalir, a autoconocerme, a sentir unas ganas extras que no las puedo explicar», compartió el deportista con parálisis cerebral.

Aunque Max Ávila no logró concretar su sueño paralímpico en París 2024, aseguró tener las armas para ir por la meta a Los Ángeles 2028.

Para ello, destaca, ha continuado su trabajo y competirá en el Campeonato Mundial de Para Bádminton, su compromiso primordial de este 2026, a celebrarse en febrero en Bahrein.

Buen año

“Este año pinta muy bien, tenemos metas cercanas que ahorita es el Mundial, mi torneo fundamental del año, todos tratamos de conseguir nuestros sueños. Uno a uno, y el mío es Los Ángeles 2028, cada día lucho por ello. Me veo cerca, pues este camino ya comenzó”, dijo.

El para atleta destaca el crecimiento que ha tenido su disciplina, confiando en que al paso del tiempo tenga mayor alcance y visibilidad. Ello, al ser considerado un deporte “nuevo” dentro de las justas internacionales.

Debutó en el calendario parapanamericano en Lima 2019 y en el paralímpico en Tokio 2020.

Max Ávila continuará con su preparación en Jalisco y detalló que se está construyendo una planeación de los torneos del año, a la par de algunos campamentos en Estados Unidos.