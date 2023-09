LA Dogers suspende a Julio Urías tras ser arrestado por violencia doméstica

Por cargos de violencia doméstica, el domingo 3 de septiembre por la noche fue arrestado Julio Urías, lanzador mexicano de Los Angeles Dodgers, de la MLB.

El beisbolista fue liberado este lunes 4 de septiembre tras pagar una fianza de 50 mil dólares, equivalente a 858 mil pesos mexicanos, según reportes del periodista Jeff Pasan.

Informó que oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) detuvieron a Julio Urías en la noche de este domingo por un caso grave de violencia doméstica.

Las autoridades ficharon a Urías el domingo por la noche. Luego de varias horas, lo liberaron el lunes por la mañana tras pagar una fianza de 50 mil dólares, según el reporte del periodista.

Los Angeles Dodgers starter Julio Urías was arrested and charged with felony domestic violence charges late last night, an officer with the LAPD tells ESPN.

Urias, 27, was booked late Sunday and released early this morning on $50,000 bond.

— Jeff Passan (@JeffPassan) September 4, 2023