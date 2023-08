España y Suiza abren los octavos de final del Mundial Femenil

Alemania, al igual que Brasil, es otra de las selecciones que quedó fuera en la fase de grupos del Mundial Femenil de Futbol. Hoy comienzan los Octavos

Y sorpresivamente los combinados de Colombia y Marruecos aseguraron su pase a los octavos de final de la edición Australia-Nueva Zelanda 2023.

El Mundial Femenil ya conoce a las mejores 16 selecciones que jugarán los octavos de final del 4 al 8 de agosto. Hoy España y Suiza se miden a las 23:00 horas;

Mañana sábado, Japón contra la selección de Noruega, a las 2:00 am; y Países Bajos en octavos de final se medirá ante Sudáfrica, a las 20 pm.

El domingo 6 de agosto, se vivirá el partido entre Suecia y Estados Unidos, a las 3:00 am; el lunes Inglaterra se enfrentará a Nigeria a las 1:30 am; mientras que Australia jugará contra Dinamarca, a las 4:30 am.

Y para terminar esta fase del mundial femenil, el martes 08 de agosto, fueron programados los encuentros entre Colombia vs Jamaica a las 2:00 am; y Francia vs Marruecos a las 5:00 am.

