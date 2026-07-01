Cuándo, a qué hora y dónde jugará México e Inglaterra

México venció a Ecuador 2-0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y avanzó a los cuartos, donde volverá a jugar en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca) el próximo domingo 5 de julio.

El Tri cerró el partido con goles de Julián Quiñones al minuto 22 y de Raúl Jiménez al 31, ambos en la primera mitad.

Con ese resultado, el equipo dirigido por Javier Aguirre selló su pase a la siguiente ronda sin haber encajado un solo gol en toda la fase de grupos —donde acumuló nueve puntos— ni en este duelo de dieciseisavos.

El rival del Tricolor será Inglaterra, quien venció 2 a 0 y la República Democrática del Congo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por lo que enfrentará a México este domingo 5 de julio.

Los ingleses llegaron al cruce como líderes del Grupo L, con siete puntos, tras vencer a Croacia (4-2) y a Panamá (2-0), y empatar sin goles ante Ghana.

El duelo se jugará el domingo 5 de julio a las 18:00 h del centro de México en el Estadio Ciudad de México. Será el último partido de la Copa del Mundo que se dispute en suelo mexicano, ya que a partir de esa ronda el torneo se traslada íntegramente a Estados Unidos.

La transmisión será gratuita por televisión abierta en Canal 5 y Azteca 7, y también disponible en TUDN y ViX Premium.

Fuente: Infobae