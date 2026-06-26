El fútbol regresa a Imagen Televisión con tres torneos de fútbol.

Imagen Televisión prepara el regreso de las transmisiones de fútbol a su pantalla con una oferta deportiva que reunirá tres competencias clave del calendario norteamericano: el Juego de Estrellas MLS vs. Liga MX, la Leagues Cup 2026 y la Campeones Cup.

La televisora perteneciente a Grupo Vazol, de Olegario Vázquez Aldir, anunció que transmitirá estos encuentros por señal abierta y sin costo para el público en México, en una apuesta por acercar nuevamente el fútbol internacional de clubes a los hogares del país.

El anuncio marca una nueva etapa para Imagen Televisión en materia deportiva, con la Leagues Cup 2026 como eje principal de su programación futbolística de verano. El torneo, que reúne a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer, contará con una cobertura destacada en la pantalla de Imagen, que transmitirá en vivo 16 partidos, incluidos los duelos de cuartos de final, semifinales y la final.

De acuerdo con la información difundida por la televisora, la temporada iniciará el 29 de julio con el Juego de Estrellas MLS vs. Liga MX, que se celebrará en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Un día antes, el 28 de julio, se realizará el Skills Challenge, un evento que reúne a figuras de ambas ligas en pruebas de habilidad y sirve como antesala del encuentro estelar.

Leagues Cup llega a México e Imagen Televisión

El plato fuerte llegará con la Leagues Cup 2026, programada del 4 de agosto al 6 de septiembre. En esta edición participarán 36 clubes: 18 de la Liga MX y 18 de la MLS, con representación de México, Estados Unidos y Canadá. Uno de los elementos más relevantes será la presencia del torneo en territorio mexicano, ya que por primera vez se disputarán partidos en estadios nacionales.

Los encuentros en México se llevarán a cabo en sedes como el Estadio Banorte, el Estadio Universitario y el Estadio Nemesio Diez, este último con dos partidos programados. Para Imagen Televisión, la expansión del torneo al país refuerza la relevancia del fútbol mexicano en la competencia regional y amplía el atractivo para las audiencias locales.

La temporada concluirá el 16 de septiembre con la Campeones Cup, encuentro en el que Inter Miami CF, equipo de Lionel Messi y campeón de la MLS, enfrentará al campeón de México, definido entre Toluca y Cruz Azul. El partido se disputará en el Nu Stadium y también será transmitido por Imagen Televisión.

Con esta programación, Imagen Televisión busca reposicionarse como una alternativa de señal abierta para seguir eventos relevantes del fútbol de clubes en la región. La apuesta combina figuras internacionales, clubes mexicanos y competencias de creciente interés para las audiencias de México, Estados Unidos y Canadá.