Víctor González Herrera reinventa “Aventura SíMiPlaneta”.

El CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, acaba de renovar la atracción inmersiva del Dr. Simi “Aventura SíMiPlaneta” en Parque Aztlán con un nuevo videojuego disponible para niñas, niños, adolescentes y adultos.

A través de un viaje virtual, las personas asistentes al simulador de vuelo podrán conocer en detalle los distintos ecosistemas y paisajes representativos de México. Esta nueva experiencia combina efectos especiales como giros, lluvia, viento, sonido envolvente, aromas y vibraciones para simular un vuelo real.

De acuerdo con Víctor González Herrera, el desarrollo de esta nueva atracción duró poco más de dos años, ya que cuenta con la misma calidad visual que otros simuladores de Disneylandia.

“Detrás de toda esta atracción hay más de dos años de trabajo con proveedores que no son de México para fabricar este videojuego único en Latinoamérica”, aseguró.

Para González Herrera, este proyecto, más que entretener, servirá para acercar estos destinos a personas que quizá nunca han tenido la oportunidad de visitarlos y despertar el interés por conocerlos en persona.

Algunos de los lugares que podrán disfrutar son: el mar de Cortés, el mar Caribe, el desierto de Sonora, la selva maya y la famosa Cueva de Naica, en Chihuahua, conocida por albergar algunos de los cristales naturales más grandes del mundo, entre otros destinos.

“Hoy, niñas, niños y adultos podrán recorrer algunos de los ecosistemas más extraordinarios de nuestro país y descubrir la riqueza natural de México de una forma única, porque nadie protege lo que no conoce y nadie ama lo que no descubre”, destacó el CEO de Farmacias Similares.

¿En qué consiste el simulador del Dr. Simi?

“Vuela México por el Mundo” es un simulador de vuelo en 4D cuya tecnología estuvo a cargo de Brogent, una empresa líder en experiencias inmersivas y en contenido digital.

El recorrido se realiza en una sala flotante con capacidad para 32 personas, equipada con una pantalla curva de 10 metros de altura y sonido envolvente, ubicada en el Parque Aztlán, en la Ciudad de México. La experiencia de vuelo tiene un costo de 120 pesos por persona e incluye paquetes infantiles y adultos ilimitados.