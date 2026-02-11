Donovan Carrillo logra su segunda final olímpica

El mexicano Donovan Daniel Carrillo Suazo logró su clasificación a la final varonil de patinaje artístico sobre hielo, luego de cosechar un total de 75.56 puntos y ubicarse entre los mejores 24 patinadores, en la competencia de programa corto de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

“Besos para México. Los sueños se hacen realidad”, dijo al finalizar su rutina.

Con este resultado, el jalisciense de 26 años hizo historia para México al convertirse en el primer nacional en lograr dos finales olímpicas en su disciplina.

Donovan Carrillo se presentó en la pista del Milano Ice Skating Arena, ante la ovación del público, que lo recibió con gritos de “México, México” y aplaudió cada elemento de su coreografía por la que recibió una puntuación de 39.71 en elementos técnicos, 36.85 en componentes y -1.00 de deducción.

Inspirador

“Estar en unos Juegos Olímpicos es algo inspirador, es como un premio a todos los deportistas, por tantos años de esfuerzo y dedicación. Hay tantos grandes deportistas que no llegan a unos Juegos Olímpicos, ser parte de la historia creo que es un gran premio, además poner a México en el mapa creo que también es un plus, esperemos que con el paso del tiempo y los años, no nada más haya uno en patinaje sobre hielo, sino que cada vez seamos más”, compartió Donovan Carrillo a los medios de comunicación al finalizar su rutina.

En su presentación que llevó a cabo al ritmo de un mix de “Hip-Hip Chin Chin”, el mexicano sumó en los componentes del programa 7.32 unidades en composición, 7.61 en presentación y 7.14 en habilidades de patinaje, para un subtotal de 36.85 unidades.

El patinador quien actualmente tiene su base de entrenamiento en Toronto, Canadá, bajo la dirección de Jonathan Mills y Myke Gillman y con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), se presentará el próximo viernes 13 de febrero, en la competencia de programa libre, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en la que buscará igualar o mejorar el lugar 22 que consiguió en su debut olímpico, en Beijing 2022.