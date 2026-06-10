Canelo Álvarez será invitado especial en la inauguración del Mundial

El partido entre México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 contará con la presencia de Saúl “Canelo” Álvarez durante la inauguración. El boxeador mexicano no solo se presentará como un atleta destacado para nuestro país, también tendrá un papel clave al final del encuentro.

Como parte de la inauguración del torneo, Saúl “Canelo” Álvarez —ex campeón mundial de peso Supermedio— entregará, al finalizar el partido México vs Sudáfrica, el reconocimiento al futbolista más sobresaliente según la votación de los aficionados, lo que juntará al mejor de la cancha con el mejor del ring.

Esta dinámica, impulsada por la FIFA, busca distinguir el desempeño individual tras cada encuentro y motivar la participación de la afición vía la plataforma oficial del organismo como parte de los trabajos de integración entre los fanáticos y el torneo de selecciones más importante del mundo.

¿Por qué designaron al Canelo?

La designación de Álvarez como primer embajador de esta iniciativa representa un hecho sin precedentes. Por primera vez, un deportista mexicano de su talla encabezará la entrega del trofeo al Mejor Jugador (“Superior Player of the Match”) en el partido inaugural del Mundial 2026. Se pretende que esta práctica se extienda durante todo el torneo, sumando a otras figuras deportivas como embajadores en posteriores partidos.

Fuente: Infobae