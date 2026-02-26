Arly Velásquez va a Juegos Paralímpicos de Invierno

El seleccionado mexicano de para esquí alpino, Arly Velásquez Peñaloza quedó abanderado, este miércoles, por el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco.

Lo anterior, rumbo a su cita histórica en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026. Se realizará del 6 al 15 de marzo, en Italia.

“Tú sabes lo que representa ser abanderado. Lo que representa tener el peso de un país en los hombros, la bandera, de verdad se te ve la emoción. Y eso es ser un verdadero mexicano, eso es llevar el uniforme y la representatividad de un país”, destacó Rommel Pacheco a Arly Velásquez.

Ello, durante la ceremonia, que se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

El director general de la CONADE resaltó que uno de los cambios que realizó a su llegada a la institución, fue el incremento en las becas a deportistas de deporte adaptado y convencional, en línea con el compromiso 35 del Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El mismo establece el apoyo a los deportistas de alto rendimiento.

Trayectoria

Para Arly Velásquez, la justa en Milano Cortina 2026 representará su quinta cita paralímpica. Luego de su paso por los Juegos Paralímpicos de Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022.

Arly Velásquez quien viajará el próximo sábado rumbo a sus quintos Juegos Paralímpicos, se presentará el 7 de marzo en la prueba de Downhill, el 9 en Super-G y el 13 en Giant-Slalom, todas en la categoría LW10-1.

El originario de Cancún, Quintana Roo, apuntaló su lugar en Milano Cortina 2026, luego de conseguir un histórico lugar 10, en la prueba de slalom gigante (Giant Slalom), del Campeonato Mundial de Para Esquí Alpino 2025, que se realizó en Maribor, Eslovenia, el año pasado.