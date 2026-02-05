A más de 100 días del Mundial 2026, seis selecciones se alojarían en México y ya tendrían perfilados sus búnkers en nuestro país. Uruguay confirmó que estará en Playa del Carmen.

– La Selección Mexicana concentraría en la Ciudad de México. Los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre estarían entrenando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

México jugará el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio CDMX el 11 de junio de 2026. Después se medirán a Corea del Sur en Guadalajara y cerrarán la Fase de Grupos ante la selección que salga del Repechaje en Ciudad de México.

– Selección de Uruguay. Playa del Carmen será la sede de su concentración. La delegación celeste se hospedará en el Fairmont Mayakoba, complejo que reúne confort, privacidad y servicios. Sus entrenamientos lo harán en el Mayakoba Training Centre Cancún, un espacio que está orientado al alto rendimiento.

– Selección de Corea del Sur. Tiene perfilado que su búnker sea Verde Valle en Guadalajara.

Entrenamientos

– Selección de Colombia. Los cafeteros habrían elegido la Academia AGA del Atlas para que sea su sede oficial de entrenamiento.

– Selección de Túnez. Elegiría usar las instalaciones de El Barrial de los Rayados de Monterrey. La sede cuenta con dos canchas de césped híbrido.

– Selección de Sudáfrica. Elegiría a Pachuca como su sede de concentración en la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Fuente: Excélsior