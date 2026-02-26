Viral: editan una supuesta “lista del Mencho” e incluyen a Kenia Os; fans lo desmienten

Pantallazo viral: ¿qué muestra y por qué preocupa?

En redes sociales circula un pantallazo que supuestamente muestra a Kenia Os en una lista vinculada a “El Mencho”. La imagen se volvió viral en minutos, pero varios usuarios y seguidores de la cantante detectaron irregularidades que apuntan a una manipulación digital.

La captura presenta tipografías inconsistentes, alineaciones extrañas y elementos que no concuerdan con documentos auténticos filtrados previamente, lo que sugiere que alguien añadió el nombre para generar impacto y reacciones. Fuentes cercanas a la industria musical también han calificado la foto como un montaje.

Peso Pluma y las investigaciones: distinto nivel de evidencia

No es la única polémica reciente: el nombre de Peso Pluma ha aparecido en investigaciones más formales relacionadas con posibles movimientos financieros y una disquera bajo escrutinio por presunto lavado de dinero vinculado al caso de El Mencho. Sin embargo, hasta ahora esas indagatorias no han derivado en cargos definitivos ni responsabilidad legal comprobada para los artistas mencionados.

Recomendaciones para verificar contenidos virales

Mientras la viralidad alimenta especulaciones y memes, expertos en verificación recuerdan la importancia de contrastar documentos y de esperar pronunciamientos oficiales antes de asumir responsabilidades. Para el público, la recomendación es desconfiar de capturas circuladas sin contexto, revisar la tipografía y el origen del archivo, y checar reportes de medios confiables y autoridades.

