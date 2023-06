Con sólo 12 años de edad, Ian Emanuel González Santos es el biólogo molecular más joven del mundo. Terminó la Maestría en Biología Molecular.

Todo el apoyo familiar a Ian

A los 3 años aprendió a leer.Tres años después fue diagnosticado con alto coeficiente intelectual. A los 9 acreditó de una sola vez la educación primaria, la secundaria y la preparatoria para ingresar a la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, en el campus de ciencias exactas de la Universidad de Guadalajara.

“Desde muy pequeño tenía conocimientos de química, microbiología, hematología y biología, molecular. Participé también en concursos de química en general, gané el primer y segundo lugar y en ese punto dije: necesito aprender más, necesito profundizar. Acredité todos mis grados y empecé a buscar una carrera que tuviera todas estas ramas involucradas”.

Ian se abrió paso en un mundo de adultos pero que cada vez le cautivaba más, tanto que a mitad de la carrera pudo matricularse en la maestría en un intento por saciar su avidez de conocimiento. Sandra Santos, su mamá, ha sido su cómplice para abrirle espacios educativos.

“Culminada la maestría, yo tenía unos conocimientos tan maravillosos, tan increíbles y se complementó perfectamente con lo que me enseñaron en las materias de biología molecular y genética. O sea, tenía muchas dudas y profundizar todavía más se me hacía algo tan maravilloso, le doy las gracias a mi mamá y a todo lo que aprendí porque así tuve más conocimientos, más preguntas y he aprendido mucho más”, expresó.

Investigación científica

De la licenciatura y la maestría se graduó con honores, pero siempre le interesó hacer investigación científica. Recientemente colabora con un académico de su campus en una investigación para buscar la manera de degradar el plástico PET mediante una bacteria.

“Me estoy esmerando mucho para que esto dé frutos. También para poder apoyar en algo a la humanidad, para tener un artículo publicado. Aunque sea como ayudante de investigador por así decirlo, aunque no sea un gran paso”, declaró.

Es admirador del jugador portugués Cristiano Ronaldo, tiene dos gatos como mascotas, le gusta el “parkour“, la música electrónica y el pop.

