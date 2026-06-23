CDMX registra solo 28.2% de ocupación en Airbnb

El Mundial 2026 y las reservaciones en la CDMX aún no muestran el repunte que se anticipaba en el hospedaje, de acuerdo con dos balances que apuntan a una misma señal: el torneo todavía no se traduce en una ocupación extraordinaria ni en beneficios ampliamente distribuidos en la capital.

Un estudio preliminar presentado en la UNAM sostiene que el efecto del campeonato sobre las reservaciones en Airbnb en la Ciudad de México sigue siendo limitado y que, por ahora, no puede atribuirse de forma directa al evento. A la par, la Coparmex CDMX informó que la ocupación hotelera para el partido inaugural se ubica en 65%, por debajo de las previsiones iniciales de entre 80% y 100%.

El análisis académico fue elaborado por Yesua Martínez Torres, doctor en Estudios Urbanos por El Colegio de México. Su revisión se concentró en propiedades de Airbnb ubicadas en un radio de hasta 10 kilómetros de los estadios mundialistas de cinco ciudades sede de México, Canadá y Estados Unidos.

Resultado

Según los resultados preliminares, la capital mexicana registra una tasa de ocupación de 28.2%, la más baja entre las ciudades observadas. Por encima aparecen Vancouver, con 54%; Toronto, con 46.9%; Seattle, con 41.2%; y la Bahía de San Francisco, con 35.2%.

Martínez Torres señaló que una de las razones que podrían explicar la baja ocupación en el entorno del estadio es la preferencia de los visitantes por zonas con mayor oferta turística.

Fuente: Infobae