Festejan en el Ángel por el triunfo de México contra Corea

México avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con una victoria por 1-0 sobre Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, y la celebración se desbordó en las principales ciudades del país.

El próximo 24 de junio, el Tricolor cerrará su participación en el Grupo A frente a la República Checa en el Estadio Ciudad de México.

La alcaldesa de la capital, Clara Brugada, informó que más de 300,000 personas salieron a festejar en la ciudad: 170,000 en las pantallas del Centro Histórico y 130,000 en los Festivales Futboleros distribuidos por distintas colonias.

En Ciudad de México, los aficionados tomaron el Ángel de la Independencia pasadas las diez de la noche. Las calles aledañas al monumento se llenaron de una marea de personas con la camiseta del Tri, banderas mexicanas, cornetas y el ruido de cientos de claxons que acompañaron los gritos de festejo.

El Zócalo también desbordó su capacidad en el Fan Fest instalado para el torneo. Brugada describió la atmósfera con estas palabras: “Todos disfrutando con el corazón y con gritos de gol que se escuchan en toda la capital. Así se vive y se disfruta el fútbol en comunidad, con el orgullo a flor de piel y la mejor energía.”

Fuente: Infobae