Togo, el binomio canino que busca a víctimas tras el derrumbe en San Antonio Abad

El colapso de un edificio en demolición en la avenida San Antonio Abad, en la Ciudad de México, dejó a varios trabajadores atrapados bajo los escombros la tarde del 9 de marzo.

El incidente, ocurrido en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, movilizó a equipos de rescate de la capital.

Luego, recurrieron a la tecnología y el olfato de Togo, el primer perro rescatista del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, para localizar a las víctimas en medio de la emergencia.

Togo, un pastor alemán de cuatro años, ha sido determinante en la búsqueda. Su marcaje permitió ubicar dentro de las primeras horas a una persona bajo los restos del inmueble.

Eso, aceleró las maniobras de rescate en coordinación con personal especializado y autoridades locales.

Emergencia

Desde el inicio de la emergencia, el equipo de búsqueda y rescate activó a sus células homo-caninas para localizar a los trabajadores atrapados. Togo, junto a su manejador, ingresó a la zona siniestrada.Y, gracias a su entrenamiento, realizó ha realizado marcajes positivos. Eso indica la presencia de una persona bajo los escombros.

El jefe de bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, conocido como jefe Vulcano, informó que el primer marcaje realizado por Togo se realizó cerca de las seis de la tarde.

El hallazgo correspondió a una víctima que ya no tenía signos vitales, sin embargo, la intervención de Togo permitió acortar los tiempos en la localización y recuperación del cuerpo.

El segundo marcaje positivo lo realizó a las 23:39 horas del lunes, dando paso a las labores de búsqueda y rescate. Se utilizó equipo especializado, seccionado las trabes y lozas de concreto para realizar un ingreso vertical al sitio. Fue pasadas las 5:30 horas del martes que se confirmó la recuperación del segundo cuerpo.

