Tildan de héroes a bomberos en Tlalnepantla

Después de la lluvia con granizo que se registró ayer en el Estado de México, desde Naucalpan hasta Cuautitlán Izcalli, pasando por Atizapán o Tlalnepantla, elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron a personas atrapadas por lo qe fueron tildados de héroes.

Cabe destacar que, debido a la intensa precipitación, el agua algunas partes alcanzó hasta un metro o poco más de altura, provocando inundaciones y encharcamientos, incluso la gente quedó atrapada en sus automóviles, la mayoría de ellos en puentes.

Pese a esto no se reportaron mayores daños materiales ni nada que lamentar, y se advirtió a la ciudadanía que se mantenga en casa, informada o esperando las indicaciones de Protección Civil.

Bomberos rescatan a personas atrapadas

Ante este aguacero, en el paso subterráneo rumbo a la avenida Mario Colín, varios automovilistas no pudieron continuar su recorrido y se inundaron por lo que tuvieron que salir en hombros de elementos del Cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla.

De esta manera, los agentes comenzaron a sacar a la gente de los automóviles, y algunos fueron cargados en sus hombros para llevarlos a un lugar seguro.

Tras este heroico hecho, las fotos de los rescates por parte de los elementos de bomberos fueron subidas a las redes sociales por la propia cuenta de la Coordinación de Protección Civil del municipio de Tlalnepantla, resultando un éxito su labor porque se han acumulado ya más de 300 reacciones y se ha compartido más de 176 veces con distintos mensajes de reconocimiento, entre ellos “Son unos héroes”. Por lo anterior, PC pidió a la población de que en caso de tener una emergencia derivada de las lluvias fuertes lluvias que azotan al municipio, puedes comunicarte a los números de emergencia que la Coordinación de Protección Civil del Estado de México tiene para ti; sin embargo, es necesario que los utilices responsablemente para no saturar las líneas: Bomberos centro: 555653638; Bomberos oriente: 5562351707 C4: 5553664444

Además, en este sentido, la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de México emitió una serie de recomendaciones para la temporada de lluvia, con el objetivo de que la población se mantenga segura ya sea dentro o fuera de casa una vez que salen a realizar cualquier actividad.

-No salir hasta que se disminuya la lluvia; No refugiarse debido de árboles; Mantener las coladeras limpias para prevenir inundaciones; Tirar la basura en su lugar; Evitar caminar por las calles inundadas; Reducir la velocidad cuando manejes; No correr porque si el piso está mojado puedes caer; y alejarte de postes o cables de electricidad.

