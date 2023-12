Sorprende Luis Miguel al acompañarse de bellas mujeres en la CDMX

Luis Miguel fue captado durante la noche del sábado 9 de diciembre en compañía de su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas, una de las hijas de ésta y Michelle Salas, a su salida del restaurante Emilio, ubicado en la colonia Polanco, una de las más exclusivas de la capital mexicana.

En una grabación que ya comienza a viralizarse, se puede ver cómo sale del restaurante ubicado en la calle Emilio Castelar, en primer lugar Michelle Salas, vestida de blanco. Tras ella una amiga y luego de unos segundos,el cantante l sale del establecimiento.

Escoltado

Acompañado por Paloma y resguardado por uno de sus escoltas, quien lo cubre con un paraguas, el artista salió del restaurante despidiéndose de mano de quien parece ser el propietario o anfitrión del lugar, quien le agradece su visita.

Esta visita a la Ciudad de México sería breve, pues este domingo 10 de diciembre el intérprete se presentó en la ciudad de Oaxaca, en el Estadio Tecnológico de la entidad. Prosigue su gira por Veracruz, Michoacán, Guadalajara, volver a la Ciudad de México el próximo 20 de diciembre, y cerrar el año el 31 de diciembre en la Riviera Maya.

“Hola, Luismi. Te amamos Luismi”, se escucha en la grabación a una mujer, a quien, sonriente y haciendo un saludo con la mano, Luis Miguel voltea a ver por un par de segundos para luego seguir su camino hacia su vehículo, custodiado por sus agentes de seguridad.

Cabe resaltar que a la hija adolescente de Paloma Cuevas se cubre su rostro con su cabellera. Es sabido que la identidad de las hijas de la diseñadora es cuidada celosamente por la también empresaria.

Sigue la gira

Por supuesto y como era de esperarse, las reacciones en las redes sociales a este “avistamiento” del Sol de México se hicieron presentes.

“No me da el cuero para estar cenando en el mismo lugar, así que esto jamás me pasaría”. “Me desmayo, qué hermosura”. “Me mueeeeee si me lo cruzo así”.“Me encanta ver cómo el chico joven de la mesa lo saluda y Micky lo saluda. “Patanazo! Sale por delante”.