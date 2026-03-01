Revelan dónde está el tianguis con pacas de marcas de lujo

El tianguis con pacas de marcas de lujo se encuentra en el norte de la Ciudad de México. De acuerdo con el usuario @avila_dollars_store de TikTok, él se dedica a ‘chacharear’ para buscar las mejores prendas y luego venderlas en su página de Instagram.

Llega desde las 7 am al tianguis de El Rosario y ve cómo abren los bultos de pacas. Así que, de esa forma encuentra diversas piezas de muchas marcas reconocidas hasta en 60 u 80 pesos por prenda. También de 3 por 100, e incluso de a un peso.

El joven ha subido tiktoks de sus visitas al tianguis, porque no ha sido ocasión de una sola vez. Así que, entre la pesquisa mostró ropa de marcas como: Ralph Lauren, The North Face, Fred Perry, Burberry, Versace, Moncler, Nike, Tommy Hilfiger, Mercedes Benz, entre otras.

El tianguis con paca de lujo está ubicado cerca de la estación del Metro El Rosario, de la línea 6 y 7 (o naranja y roja), este se pone todos los sábados de 8:00 am a 4:00 pm. Para llegar debes salir del lado del centro comercial Town Center, al salir puedes caminar alrededor de 15 minutos o tomar un taxi. Si vas en auto, coloca en el GPS la dirección Av. De las Culturas 33, El Rosario, Azcapotzalco, 02100 Ciudad de México, CDMX.

Documental

De acuerdo con el documental Se abrió la Paca, la gran mayoría de estas prendas son de segunda mano, que ya se usó y fue descartada por sus dueños, donada y luego comercializada a precio accesible. Pero, también se pueden encontrar piezas nuevas que ha sido descontinuada o rematada.

Su objetivo, en general, es vender la ropa a granel, es decir, si prestar atención a las características individuales de cada prenda. No obstante, sí hay comerciantes que la clasifican para atender a ciertos nichos de mercado. Por último, la gran mayoría de las pacas provienen de Estados Unidos y esta importación es regulada por la Secretaría de Economía, la cual debe cumplir ciertos requisitos y regulaciones para llegar a México legalmente.