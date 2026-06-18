Restauranteros afirman que la CNTE afecta a 1,000 negocios en la CDMX

Los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los cierres viales afectan las ventas y operaciones de 1,000 restaurantes en la Ciudad de México, según el sector restaurantero.

“En los últimos días, zonas clave de la CDMX han enfrentado cierres, interrupciones a la movilidad y afectaciones operativas que han impactado a más de mil restaurantes ubicados en corredores económicos, turísticos y gastronómicos de alta relevancia”, manifestaron la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares) y la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR).

Para el sector, los bloqueos significan “mesas vacías, reservaciones canceladas, trabajadores que no pueden llegar, proveedores detenidos, alimentos que se pierden, ventas que no se recuperan y empleos que se ponen bajo presión”.

Las organizaciones empresariales, que emplean a más de 20,000 personas en la Ciudad de México, aclararon que la protesta social es un derecho y debe ser respetada: “No criminalizamos la manifestación ni desconocemos la legitimidad de las demandas sociales, pero ningún derecho puede ejercerse anulando de manera sistemática los derechos de terceros”.

Parálisis

Afirmaron que la Ciudad de México no puede operar bajo la lógica de que cada conflicto se traduzca en parálisis.

“Quienes trabajan, invierten, generan empleo, pagan renta, pagan nómina, cumplen obligaciones fiscales y sostienen cadenas de proveeduría no pueden seguir absorbiendo el costo del conflicto”, enfatizaron.

“Los restaurantes son parte esencial de la vida económica y social de la Ciudad de México, ya que son centros de trabajo, puntos de abasto, espacios de convivencia, motores turísticos y sustento directo para miles de familias”, indicaron.

“Cuando se bloquea una zona restaurantera, no se afecta solamente al dueño de un negocio, sino se afecta al mesero que vive de sus propinas, a la cocinera que depende de su jornada, al repartidor que pierde entregas, al proveedor que no cobra, al productor que no coloca su mercancía y al comensal que no puede llegar”, agregaron.

Fuente: Forbes