Profeco alerta fraude por carrera ‘Star Wars’

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encendió las alarmas entre la comunidad runner y aficionados a las carreras temáticas después de confirmar posibles fraudes relacionados con supuestas competencias organizadas por “Mundo Runner”.

Entre ellas una Star Wars Run y otras con temáticas populares que nunca llegaron a realizarse, pero por las cuales cientos de corredores pagaron inscripciones anticipadas.

La denuncia se extiende a varias ciudades del país y ha generado reclamos en redes sociales, además de advertencias oficiales para evitar más pérdidas económicas.

La Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta nacional tras recibir reportes de corredores y aficionados que pagaron por inscripciones a carreras con temáticas como Star Wars Run y Merlina Run, ofrecidas por una supuesta empresa llamada Mundo Runner, sin que existan evidencias de que estos eventos deportivos se realicen efectivamente.

Las publicaciones en redes sociales y mensajes compartidos por Profeco señalan que los fraudes se promovían con imágenes atractivas, fechas y sedes presumidas, pero al llegar el día de la supuesta carrera, los participantes encontraron ausencia total de logística, señalización y organización, dejando a muchos sin el kit deportivo prometido (playera, medalla y número de participante).

Cómo operaba el presunto esquema fraudulentos

Diversos medios señalan que el esquema de estafa se fundamentaba en la difusión de eventos anunciados únicamente en redes sociales y páginas web, con nombres suggestivos y temas populares para atraer la atención de corredores y familias interesadas.

El proceso típico consistía en:

Publicación de carreras con temáticas reconocidas como Star Wars o Merlina.

Solicitud de pago únicamente por transferencia bancaria.

Envío de un correo de confirmación sin más respaldo.

Fuente: emprendedor.com