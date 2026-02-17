Presentan resultados de encuesta sobre edadismo y andropausia en el entorno laboral

Facebook
Twitter
Pinterest
Presentan resultados de encuesta sobre edadismo y andropausia en el entorno laboral

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Sin Reglas Mx e Identa Consultores presentaron los resultados de la encuesta “Edadismo y andropausia en el entorno laboral”.

Es un estudio que aporta evidencia sobre cómo la discriminación por edad impacta las trayectorias laborales y cómo los síntomas asociados con la andropausia influyen en el bienestar y la productividad de los hombres.

Los resultados exploran las percepciones y experiencias de discriminación por edad en el trabajo, así como la vivencia de síntomas relacionados con la andropausia. Ello, a fin de generar insumos para el diseño de estrategias e intervenciones que promuevan la inclusión laboral en las empresas.

Discriminación por edad

En materia de edadismo, Fernanda Vergara, fundadora y directora general de Identa Consultores, indicó que los resultados muestran la persistencia de estereotipos asociados con la edad en los centros de trabajo.

El 32% de las personas encuestadas considera que la discriminación por edad sí es un problema en su espacio laboral, percepción que se incrementa particularmente entre mujeres de 40 a 49 años. Además, 1 de cada 4 personas (25%) afirmó haberse sentido discriminada por su edad en el trabajo.

El análisis revela que el edadismo tiene efectos concretos en el bienestar y el desempeño laboral. Entre quienes han vivido esta forma de discriminación, el 58% de las mujeres y el 50% de los hombres considera que afecta mucho su bienestar emocional y físico.

Asimismo, el 55% de las mujeres y el 46% de los hombres señalan que impacta de manera significativa su motivación, compromiso y productividad.

En relación con la andropausia, si bien tres cuartas partes de la población encuestada han escuchado el término, apenas 1 de cada 10 personas afirma conocer mucho sobre el tema. Entre los hombres de 45 años y más, el 84% ha oído hablar de la andropausia. Sin embargo, el conocimiento profundo sigue siendo limitado.

Imagen de silchr69

silchr69

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

Ultimas Noticias

Nuestra Selección

Suscríbase a nuestro boletin

Escribe una breve descripción, que describirá el título o algo informativo y útil.

SUSCRIBIRSE

leer más notas

Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©
Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©

Aviso de privacidad

Políticas de privacidad