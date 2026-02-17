Presentan resultados de encuesta sobre edadismo y andropausia en el entorno laboral

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Sin Reglas Mx e Identa Consultores presentaron los resultados de la encuesta “Edadismo y andropausia en el entorno laboral”.

Es un estudio que aporta evidencia sobre cómo la discriminación por edad impacta las trayectorias laborales y cómo los síntomas asociados con la andropausia influyen en el bienestar y la productividad de los hombres.

Los resultados exploran las percepciones y experiencias de discriminación por edad en el trabajo, así como la vivencia de síntomas relacionados con la andropausia. Ello, a fin de generar insumos para el diseño de estrategias e intervenciones que promuevan la inclusión laboral en las empresas.

Discriminación por edad

En materia de edadismo, Fernanda Vergara, fundadora y directora general de Identa Consultores, indicó que los resultados muestran la persistencia de estereotipos asociados con la edad en los centros de trabajo.

El 32% de las personas encuestadas considera que la discriminación por edad sí es un problema en su espacio laboral, percepción que se incrementa particularmente entre mujeres de 40 a 49 años. Además, 1 de cada 4 personas (25%) afirmó haberse sentido discriminada por su edad en el trabajo.

El análisis revela que el edadismo tiene efectos concretos en el bienestar y el desempeño laboral. Entre quienes han vivido esta forma de discriminación, el 58% de las mujeres y el 50% de los hombres considera que afecta mucho su bienestar emocional y físico.

Asimismo, el 55% de las mujeres y el 46% de los hombres señalan que impacta de manera significativa su motivación, compromiso y productividad.

En relación con la andropausia, si bien tres cuartas partes de la población encuestada han escuchado el término, apenas 1 de cada 10 personas afirma conocer mucho sobre el tema. Entre los hombres de 45 años y más, el 84% ha oído hablar de la andropausia. Sin embargo, el conocimiento profundo sigue siendo limitado.