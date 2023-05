Madres buscadoras exigen localización de sus hijos

En el marco de la XII Marcha de la Dignidad Nacional, madres buscadoras marcharon ayer del monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia para exigir al gobierno federal la aparición de sus hijos e hijas.

De esta manera, mujeres integrantes de diversos colectivos portaban grandes lonas con la foto de sus hijos y datos como la fecha y el lugar de su desaparición.

“No nos maten, sólo buscamos a nuestros hijos”, decían las madres buscadoras”; “¡AMLO decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!”, gritaron las madres buscadoras en su recorrido por Paseo de la Reforma.

Mientras que, al arribar al Ángel de la Independencia, exigieron justicia porque en México, decenas de miles de mamás buscadoras pasaron el Día de las Madres en busca de sus hijos desaparecidos.

Según la Agencia EFE, México superó hace un año la cifra histórica de más de 100 mil personas desaparecidas desde que hay registro, la mayoría de ellas hombres y víctimas del crimen organizado.

Estas mujeres se vuelven “todólogas” cuando tienen un hijo desaparecido, comienzan a dominar las ciencias de la criminología, como el ser forenses, peritos o antropólogas, para reconocer cuerpos en las fosas y hogueras clandestinas.

Norma Alicia Medina busca a su hijo Daniel Antonio Gutiérrez, desde el 27 de octubre de 2021.

“Ya no hay Día de las Madres, para nosotras ya no hay Navidad, no hay cumpleaños, ya no hay Día de las Madres, ya no existen fechas, a nosotras nos cambió la vida por completo”, expresó Medina.

EFE destaca que uno de los estados con mayor problema es Sonora, plagado de fosas clandestinas en el desierto y donde los criminales tiran los cuerpos de las víctimas, incluso, en el Mar de Cortés, el llamado “acuario del mundo” convertido ahora en un pozo de cuerpos.

El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora tiene reportes y fichas de búsqueda por más de siete mil desaparecidos en todo México y ha encontrado más de dos mil cuerpos.

