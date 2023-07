Previo a la Gala de Eliminación de este domingo en La Casa de los Famosos, donde terminó siendo expulsado el cantante Apio Quijano, en la fiesta temática semanal, Nicola Porcella habló con Jorge Losa y con Wendy Guevara, donde expresó sus sentimientos hacia la influencer.

Al respecto, el famoso le señaló a Jorge que, el quiere tener a la integrante de “Las Perdidas” siempre en su vida.

“La quiero tener en mi vida, la quiero invitar a Perú, quiero quedarme acá a vivir y a mí no me importa y la gente puede hablar, otro si saca el video hubiera dicho: ‘ay no yo no hago show con esta persona’ y a mí no me interesa y yo la agarro y le digo vente mi amor”.