La Profeco da consejos a fans de BTS

La venta de boletos para los conciertos de BTS en México ha generado inquietud entre miles de fans, quienes buscan garantías de transparencia y protección durante el proceso.

Ante la expectativa y la movilización de la comunidad ARMY, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tomó medidas preventivas y ofreció recomendaciones para quienes enfrenten irregularidades al momento de comprar sus entradas.

Profeco indicó que es fundamental documentar cualquier inconveniente al intentar adquirir boletos.

“Pueden evidenciar los inconvenientes con capturas de pantalla”, recomendó la dependencia.

Capturas de la fila virtual

Errores de sistema

Cambios inesperados en los precios

Cobros bancarios no autorizados

Publicidad engañosa o condiciones poco claras

Profeco explicó que, si bien la institución solo puede intervenir formalmente cuando existe una relación de consumo (es decir, cuando ya se realizó una compra), la evidencia gráfica o digital será clave para agilizar cualquier queja y para orientar a los consumidores desde el primer momento.

“Recordar que si no hay una relación de consumo formalizada, la Procuraduría sólo podrá asesorar sin poder radicar formalmente una queja”, sentenció la dependencia.

Fuente: Infobae