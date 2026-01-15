Inicia temporada la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), agrupación insignia de la Secretaría de Cultura capitalina, anuncia la Primera Parte de su Temporada 2026, que se llevará a cabo del 24 de enero al 29 de marzo, con la participación de directoras, directores y solistas invitados, nacionales e internacionales, estrenos mundiales, Música de Cámara en el vestíbulo y una programación diversa en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Para este sábado 24 y domingo 25 de enero, el primer programa titulado Solistas OFCM contará con la directora invitada Catherine Larsen-Maguire. Se interpretará el estreno mundial de Tríptico fluvial de Nonis Prado; además de la Sinfonía Concertante en Mib Mayor, K. 364 de Wolfgang A. Mozart, con la participación de las y los integrantes de la orquesta Fernando Vizcayno, violín, y Felisa H. Salmerón, viola; finalizando con Danzas sinfónicas de Sergei Rachmaninoff.

Conciertos

Los conciertos del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero estarán nuevamente bajo la batuta de la maestra Catherine Larsen-Maguire, en un programa integrado por Sinfonía No. 60, El distraído de Franz Joseph Haydn; Sound and fury de Anna Clyne; y Sinfornía No. 2 de Robert Schumann.

Scott Yoo, director artístico y principal de la OFCM, dirigirá la presentación del sábado 7 y domingo 8 de febrero, en la que se interpretarán Preludio a la siesta de fauno de Claude Debussy; Concierto para violín No. 2 de Henryk Wieniawski, con la participación de la violinista Olga Arribas Quintana; además de Perenne mar de Estrella Cabildo; y La mar del compositor francés Claude Debussy.

Como parte del programa Solistas OFCM, el sábado 14 y domingo 15 de febrero, la orquesta tendrá al frente a la directora invitada Julia Cruz, para interpretar Alborada del gracioso de Maurice Ravel; el estreno en México de Finisterrai de Ricardo Mollá, con la participación de los maestros Isaac Mireles, trompeta, e Iain Hunter, trombón; y para cerrar, Sinfonía No. 7 de Sergei Prokofiev.