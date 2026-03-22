Ganadores IBERO del Premio Diseña México llegan al Franz Mayer

Los proyectos ganadores de estudiantes de la Universidad Iberoamericana en el Premio Nacional de Diseño Diseña México ya pueden verse en el Museo Franz Mayer. La muestra, abierta del 19 de marzo al 19 de abril, reúne propuestas que no sólo destacan por su creatividad, sino por su capacidad de transformar realidades desde el diseño.

Con tres primeros lugares y 20 menciones honoríficas, la IBERO se posiciona como una de las instituciones más destacadas de esta edición, confirmando que el diseño universitario mexicano no solo compite, sino que lidera.

Entre los trabajos premiados de la IBERO —reconocidos por su innovación, funcionalidad e impacto social— destacan propuestas que abordan problemáticas contemporáneas desde distintas disciplinas del diseño:

Proyectos de diseño social y comunitario, enfocados en mejorar la calidad de vida en contextos vulnerables mediante soluciones accesibles y sostenibles.

Desarrollos de diseño industrial, que replantean objetos de uso cotidiano con criterios de eficiencia, ergonomía y responsabilidad ambiental.

Propuestas de diseño sustentable, centradas en materiales alternativos, reducción de residuos y economía circular.

Soluciones de comunicación visual, que traducen problemáticas complejas en narrativas claras, accesibles y de alto impacto.

Estos proyectos reflejan una formación integral donde el diseño no es solo forma, sino herramienta de cambio.

Estos son los proyectos ganadores de la IBERO

En la categoría de Diseño de Comunicaciones Visuales, dos grupos de estudiantes de la IBERO obtuvieron dos primeros lugares en dos distintas subcategorías:

Azahar, de Daniela Salas Ortiz, Elsa Ximena Torre Moreno, Carlota Ávalos Pérez y Carolina Contreras Suárez (alumnas de Diseño de Ficciones y Narrativas Transmedia asesoradas por la Mtra. Paulina Goyzueta Schega) se alzó en la subcategoría Otros Diseños Visuales. Azahar es un juego de mesa que fusiona el terror y la Realidad Virtual, diferenciándose por la manera en que combina la experiencia física y tangible de un juego de mesa tradicional con la tecnología inmersiva de la VR, creando una propuesta innovadora que intensifica la atmósfera y la participación del jugador.