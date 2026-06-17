FIFA contacta a la familia dueña del Pato Merlín

Merlín, el pato que se convirtió en una de las figuras más populares entre la afición mexicana, fue invitado al Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, una situación que ha despertado especulaciones sobre un posible acercamiento con representantes de la FIFA.

La información fue dada a conocer por Heraldo Televisión, medio que señaló que Carla y Cristian Gómez, propietarios de la famosa mascota, fueron contactados recientemente para asistir a las actividades organizadas en el corazón de la capital mexicana.

De acuerdo con lo compartido por la familia, todavía no existe claridad sobre el objetivo específico de la invitación ni sobre los temas que podrían abordarse durante el encuentro. Sin embargo, la noticia rápidamente llamó la atención de los seguidores de Merlín, quienes han acompañado su crecimiento como fenómeno viral desde los primeros días del Mundial 2026.

La popularidad del pato Merlín surgió de manera espontánea durante las celebraciones relacionadas con la Selección Mexicana. En distintos videos compartidos en redes sociales se observa al ave recorriendo zonas concurridas por aficionados, interactuando con personas y formando parte de los festejos que acompañaron la euforia mundialista.

Fuente: Infobae