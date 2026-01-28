Fans de BTS doxean a revendedores de boletos en México

La venta de boletos para los conciertos de BTS en México no solo colapsó Ticketmaster: detonó una respuesta sin precedentes del fandom ARMY quienes, frustradas por la reventa masiva y los precios inflados, organizaron una campaña coordinada para exhibir, denunciar y sabotear digitalmente a revendedores.

El pasado 24 de enero de 2026, más de un millón de personas intentaron comprar boletos para los tres conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Los 136 mil 400 boletos disponibles se agotaron en menos de 40 minutos. Minutos después, comenzaron a circular capturas de pantalla y anuncios de reventa en plataformas como Viagogo y StubHub, con precios que llegaban hasta cuatro veces el valor original.

Para muchas fans, la experiencia fue una pesadilla marcada por fallas de la boletera Ticketmaster y la promotora Ocesa: aumentos inesperados en los precios, falta de transparencia y la “desaparición” instantánea de las zonas más codiciadas.

Ante este panorama, la ARMY mexicana decidió actuar. En redes sociales, fans coordinaron una campaña para “doxear” a revendedores: recopilaron nombres, teléfonos y cuentas bancarias de quienes ofrecían boletos y los publicaron masivamente, advirtiendo a otros usuarios sobre el riesgo de fraudes.

La organización fue tal que algunos fandoms crearon hojas de Excel con los datos recabados y compartieron guías para identificar a intermediarios sospechosos.

