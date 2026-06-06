Estas serán las alcaldías más afectadas del 6 al 12 de junio en CDMX por lluvias

El Valle de México enfrentará un temporal continuo de lluvias al menos hasta el 12 de junio, sin un solo día completamente despejado, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

La causa es una combinación de factores atmosféricos simultáneos: la Onda Tropical 4, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos, canales de baja presión y el ingreso masivo de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe. Esa confluencia mantiene condiciones de inestabilidad que ningún sistema aislado sostendría por sí solo durante tanto tiempo.

El sábado es el día con mayor acumulado proyectado del periodo. Las precipitaciones se distribuyen en dos bloques: uno que se extiende desde la madrugada, con probabilidades de entre 40% y 60%, y otro que regresa con mayor intensidad entre las 14:00 y las 23:00 h, con probabilidades de hasta 80%.

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Para la tarde y noche del viernes, así como la madrugada del sábado hasta las 3:00 h, la SGIRPC emitió Alerta Amarilla en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Las lluvias pueden acompañarse de granizo y descargas eléctricas.

Domingo 7: lluvia sin pausa clara

El domingo es el día más uniforme del periodo. A diferencia del sábado, no hay una ventana de menor riesgo en la mañana: la probabilidad de precipitaciones se mantiene elevada desde la madrugada y a lo largo de toda la jornada, con valores de entre 50% y 70% en la tarde-noche.

Las temperaturas descenderán hasta una máxima de 21 ℃ (69.8 ℉), la más baja del periodo, lo que anticipa un ambiente fresco y húmedo durante todo el día.

Fuente: Infobae