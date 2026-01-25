ECOBICI se posiciona en los estándares globales

El Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI de la Ciudad de México se consolida como el sistema de bicicleta compartida más grande, robusto y utilizado de América Latina, posicionando a la capital del país como un referente regional y global en movilidad sustentable.

Con más de 15 años de operación continua, ECOBICI ha evolucionado de un proyecto piloto a convertirse en un componente estructural del sistema de transporte urbano, plenamente integrado a la Red de Movilidad Integrada (MI) y al día a día de millones de personas que se desplazan de forma eficiente, accesible y limpia.

Liderazgo regional en cifras

De acuerdo con información pública y comparativos internacionales, ECOBICI destaca no solo en el contexto latinoamericano, sino también frente a sistemas consolidados de ciudades globales:

9,308 bicicletas

689 cicloestaciones

Cobertura territorial superior a los 70 km², un polígono más amplio que el de sistemas como Citi Bike en Nueva York

Más de 20 millones de viajes anuales

Promedio de 10 viajes diarios por bicicleta, cifra que duplica el estándar internacional, que suele oscilar entre 4 y 5 viajes por unidad

En América Latina, estos indicadores colocan a ECOBICI por encima de sistemas como BikeSantiago (Chile), Bike Itaú (São Paulo), EnCicla (Medellín) y MiBici (Guadalajara), tanto en escala operativa, nivel de uso como en cobertura territorial. Mantenimiento continuo: la base de un sistema de alto desempeño