Marcha del 8M en CDMX partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan

La marcha del 8 de marzo (8M) por el Día Internacional de la Mujer saldrá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Integrantes de distintas colectivas y organizaciones sociales, políticas y sindicales, reiteraron que la violencia contra las mujeres se ha recrudecido.

Ello, pese al discurso oficialista que insiste en una baja de estadística sobre todo en el delito de feminicidio.

Punto de concentración en CDMX

Las activistas convocantes de la Coordinación del 8 de marzo adelantaron algunos datos clave sobre la concentración que se espera sea multitudinaria como en otros años.

Compartieron el punto de salida, hora y actividad a realizar en el Zócalo:

Punto de salida: Glorieta de las Mujeres que Luchan

Hora: 12:00 horas, llaman a estar desde las 11:30

En el Zócalo habrá un templete donde se dará lectura a un pronunciamiento con las demandas de las mujeres y habrá micrófono abierto.

Como en años anteriores, el recorrido de las mujeres va por avenida Reforma, Juárez y 5 de Mayo, culminando frente a Palacio Nacional.

Orden

Las organizadoras también compartieron cómo será el orden de los contingentes. LLamaron a respetar sobre todo el espacio de las familias de víctimas de alguna violencia, así como el contingente de mujeres.

Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes de violencia.

Descubierta con manta: integrantes de la organización de convocantes del 8M 2026.

Mujeres con infancias, mujeres y colectivas feministas, mujeres indígenas, colectivos trans de la diversidad sexual y de género.

Personas con discapacidad.

Comunidad universitaria.

Organizaciones urbano popular.

Sindicales.

Organizaciones de la sociedad civil.

Organizaciones políticas.

Fuente: Infobae