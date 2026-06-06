Películas mexicanas de futbol para ver antes de que arranque el Mundial

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó. Con México como una de las sedes principales del torneo que reunirá a 48 selecciones y más de un centenar de partidos, la expectativa entre los aficionados crece día con día.

Películas

México 86, el estreno que revive un Mundial histórico

La producción más reciente de esta lista es México 86 (2026), dirigida por Gabriel Ripstein y protagonizada por Diego Luna, Daniel Giménez Cacho y Karla Souza.

Ilusión Nacional, la historia de una esperanza que nunca desaparece

El documental Ilusión Nacional (2014), dirigido por Olallo Rubio, es considerado por muchos como una de las obras más completas sobre la relación entre la Selección Mexicana y sus aficionados.

Atlético San Pancho, el origen de los sueños

Lejos de los estadios repletos y los contratos millonarios, Atlético San Pancho (2001), dirigida por Gustavo Loza, centra su historia en un grupo de niños apasionados por el futbol.

Rudo y Cursi, una mirada crítica al éxito deportivo

Estrenada en 2008, Rudo y Cursi se convirtió rápidamente en una de las películas mexicanas más populares relacionadas con el futbol. Dirigida por Carlos Cuarón y protagonizada por Diego Luna y Gael García Bernal, la historia sigue a dos hermanos que pasan de trabajar en el campo a convertirse en figuras del futbol profesional.