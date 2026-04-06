Investigan muerte de joven acosada por su color de piel

La muerte de la joven Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años, a manos de dos menores de edad en Sonora, provocó una ola de indignación en redes sociales y entre colectivos feministas por la brevedad de las sentencias dictadas contra sus agresoras a meses de que se cometiera su feminicidio.

La resolución judicial, emitida en abril de 2026, se convirtió en tendencia nacional y reavivó el debate sobre la aplicación de la justicia para adolescentes involucrados en delitos graves.

Leyla Monserrat, originaria del ejido El Desierto en General Plutarco Elías Calles, Sonora, había sido víctima de acoso escolar por parte de sus compañeras.

De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales, meses antes del crimen, las agresoras utilizaron una fotografía de la joven para humillarla en redes sociales y habían roto su amistad tras una pelea.

Víctima

La madre de la víctima, Carmen Becerra, relató que desconocía los motivos de la ruptura y nunca imaginó que su hija corría peligro al salir de una fiesta y reunirse con las menores.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) determinó que el 25 de septiembre de 2025, Leyla Monserrat fue engañada por sus conocidas, quienes la citaron en un domicilio para matarla.

Las adolescentes, de 13 y 15 años, inmovilizaron y asfixiaron a la víctima, grabaron el crimen y ocultaron el cuerpo en el patio de una vivienda. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

Fuente: Infobae