CDMX podrá dar en adopción a animales rescatados del Refugio Franciscano

A más de dos meses del desalojo del Refugio Franciscano en la alcaldía Cuajimalpa, el caso continúa generando resoluciones clave y posturas encontradas. Esta semana, el Poder Judicial de la Federación determinó negar la suspensión definitiva solicitada por el refugio y otra organización vinculada, lo que permite a las autoridades capitalinas avanzar en la adopción de los 936 perros rescatados.

La decisión fue emitida por el Juzgado Sexto en Materia Administrativa, que consideró que frenar este proceso iría en contra del bienestar de los animales. En su resolución, el juez fue claro: impedir que los perros encuentren un hogar limitaría sus oportunidades de recibir mejores cuidados, afecto y condiciones de vida más dignas que las que actualmente tienen bajo resguardo.

Desde el operativo realizado en enero, los animales han permanecido en distintas instalaciones del Gobierno capitalino, en espera de una definición legal sobre su futuro. Con este fallo, ese periodo de incertidumbre comienza a disiparse, al abrirse formalmente la puerta a su adopción.

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, involucrada en la disputa por el terreno donde operaba el refugio, respaldó la resolución judicial. Su representante legal, Fernando García Juárez, sostuvo que no existe base jurídica para devolver a los animales a un entorno donde, según las investigaciones, se registraron irregularidades. Además, calificó los recursos legales promovidos por el refugio como intentos por retrasar las decisiones de fondo.

Fuente: Infobae