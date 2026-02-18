Buscan a desaparecidos en el Cerro del Chiquihuite

La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México (CBP) inició una jornada de búsqueda en el Cerro del Chiquihuite, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Participaron en coordinación con dependencias del Gobierno capitalino como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR); así como con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Guardia Nacional.

Durante cuatro días, estas instituciones trabajarán de manera coordinada junto con familias en búsqueda independiente y colectivos, para encontrar indicios que permitan conocer el paradero de personas no localizadas.

En esta jornada participan 95 servidoras y servidores públicos de la capital y 4 de nivel federal. A ellos se suman 19 familias en búsqueda independiente, personas solidarias y familiares que pertenecen a colectivos.

Su presencia es parte fundamental de este esfuerzo.

Esta acción se enmarca en los 30 Compromisos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas anunciados por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y forman parte de la política pública de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y acompañar a sus familias.

Este operativo es una respuesta concreta a las exigencias y necesidades de las familias que buscan a sus seres queridos. La Ciudad de México asume este compromiso con recursos humanos, técnicos y territoriales, con la convicción de que ninguna familia debe enfrentar sola la búsqueda.