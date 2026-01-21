Del 5 al 8 de febrero de 2026, Campo Marte será el centro de la expresión artística con talento nacional e internacional. En su sexta edición, BADA México 2026 contará con Banco Azteca como su principal aliado por sexto año seguido. Esta relación va más allá de un patrocinio y representa un apoyo decidido al talento y la libertad creativa, elementos clave para el desarrollo cultural del país.

Entre las iniciativas que Banco Azteca apoya para impulsar el talento, BADA México 2026 también tendrá la presencia de emprendimientos de la segunda generación de ÍCARO, la plataforma de startups creativas del Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Su participación agrega valor a la feria al mostrar proyectos creativos que avanzan hacia la profesionalización y el crecimiento.

El apoyo institucional se refleja en iniciativas que fortalecen el ecosistema artístico. La convocatoria «Arte para Todos», impulsada por Banco Azteca en su quinto año, se ha convertido en una plataforma clave. Ofrece a artistas emergentes y consolidados la oportunidad de mostrar y vender su arte directamente en BADA México. Así, talentos como Héctor Corral Ruíz, Miranda Couture, Heczar Gómez, Ismael Martínez González y MJ Kelly podrán presentar y vender su obra al público en esta feria artística.

Para esta edición, y en el marco del contexto mundialista, Banco Azteca y BADA México presentan la innovadora convocatoria «Arte & Fútbol”. Esta exhibición temática invita a artistas visuales contemporáneos a explorar la relación entre el fútbol y la expresión cultural. Las piezas seleccionadas formarán parte de un espacio expositivo dentro de la feria.

Esta edición también contará con la participación del muralista Juan Manuel Guillén, un artista con más de ochenta años de trayectoria. Su presencia destaca el valor del trabajo, la dedicación y la vigencia del arte a lo largo del tiempo, y demuestra que el talento no tiene edad.

Al respecto, José Manuel Azpiroz, director de comunicación de Grupo Elektra, señaló: “En Banco Azteca entendemos el apoyo al arte como una forma concreta de respaldar la libertad creativa. Acompañar a BADA durante estos seis años ha significado contribuir a un espacio en el que los artistas pueden autogestionarse y conservar el control sobre su obra y su relación con el público.”

Durante los cuatro días en Campo Marte, los visitantes de BADA México 2026 tendrán la oportunidad de sumergirse en el universo creativo: dialogar con los creadores, comprender sus procesos y adquirir obras originales. Desde el recinto, se construirán narrativas que celebrarán la singularidad del evento, la diversidad de las propuestas y el impacto transformador de estas convocatorias.

La sólida alianza entre Banco Azteca y BADA México refleja su visión a largo plazo y su apoyo incondicional al poder transformador de la cultura. No es solo un impulso; es una inversión activa en el futuro artístico del país, que fomenta nuevas oportunidades y enriquece la cultura mexicana.