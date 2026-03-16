Así fue la visita de Ryan Gosling a CDMX

La llegada de Ryan Gosling a la Ciudad de México generó expectativa no solo entre fanáticos del cine, sino también en la comunidad científica y cultural de la capital.

La visita del actor coincidió con la promoción de su más reciente proyecto cinematográfico, una historia que aborda la supervivencia humana y la esperanza en medio de la adversidad cósmica.

El Papalote Museo del Niño se transformó en el escenario principal para el recibimiento de Ryan Gosling y los directores Phil Lord y Christopher Miller.

Allí, el equipo presentó “Proyecto Fin del Mundo”, una película en la que Gosling interpreta a un profesor de ciencias que despierta en una nave espacial, a años luz de distancia de la Tierra y sin recuerdos de su vida anterior.

El personaje, Ryland Grace, debe recuperar su memoria y enfrentar la tarea de salvar el sol de una inminente extinción provocada por una misteriosa sustancia.

Estrella

Durante el evento, Gosling y los directores recibieron un reconocimiento singular: les otorgaron el certificado de una estrella a su nombre.

Además, estas estrellas fueron conectadas en el firmamento para formar una constelación personalizada, representando las iniciales “R” y “G”, así como el mensaje “Save Stars”. El gesto simbolizó tanto el espíritu de la película como el vínculo con el público mexicano.

El propio Gosling compartió que este proyecto representa un regalo para su generación y sus hijos. “El futuro no es algo que temer, sino algo que hay que descubrir. Es un regalo”, expresó el actor, subrayando que la cinta busca transmitir esperanza frente a los desafíos del mañana.

Phil Lord y Christopher Miller, reconocidos por su trabajo en el cine de animación y ganadores de un Oscar por “Spider-Man: un nuevo universo”, destacaron la importancia de equilibrar la tensión dramática con momentos de humor en sus producciones.

Fuente: Infobae