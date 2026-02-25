Activan Alerta Amarilla en CDMX por bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por pronósticos de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del miércoles 25 de febrero y se precisó que serán 8 las alcaldías en las que se tiene previsto que el termómetro descienda hasta los 4 grados, por lo que a continuación te decimos todo lo hay que saber al respecto para evitar cualquier tipo de afectación derivada de la situación meteorológica.

Fue a través del portal oficial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México donde se informó sobre la activación de la Alerta Amarilla por bajas temperaturas y se precisó que entre las 00:00 y las 8:00 horas del miércoles 25 de febrero el termómetro descenderá entre los 4 a los 6 grados en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Recomendaciones

Estas son las recomendaciones de Protección Civil ante las bajas temperaturas para el 25 de febrero

Debido al pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del miércoles 25 de febrero en 8 alcaldías de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital mexicana emitió las siguientes recomendaciones para evitar cualquier tipo de afectación derivada de las condiciones meteorológicas:

Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca

Evita cambios bruscos de temperatura

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con alto contenido en vitaminas A y C