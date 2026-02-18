Lilly Téllez presenta iniciativa para exentar a seguros de IVA

La iniciativa presentada por la senadora panista Lilly Téllez para aplicar una tasa cero de IVA a los seguros médicos abre un nuevo frente en la discusión fiscal en el Congreso de la Unión, en particular en el Senado de la República.

El proyecto propone modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para establecer que la celebración de contratos de seguros médicos quede gravada con una tasa del 0 por ciento. En términos técnicos, esto implicaría que el servicio no generaría IVA que se trasladara al consumidor final, lo que, según la panista, podría reflejarse en una disminución directa del costo de las primas.

Esta nueva discusión llega a unos meses de la aprobación de la Ley Federal de Ingresos que eliminó la posibilidad de que las aseguradoras acreditaran el IVA de las indemnizaciones pagadas. Especialistas han advertido que esa disposición modificó la estructura de costos del sector, lo que se tradujo en incrementos para los asegurados y ajustes en la operación de los convenios hospitalarios.

En su exposición de motivos, Lilly Téllez sostiene que la medida no solo beneficiaría a quienes ya cuentan con seguro, sino que también ampliaría el acceso a la protección financiera en salud para sectores que hoy encuentran prohibitivos los costos. Además, al incentivar el aseguramiento privado, podría disminuir la presión sobre el sistema público de salud.

El debate que se avecina no será únicamente técnico, sino también político: en un entorno de estrechez fiscal, cualquier reducción de gravámenes suscita interrogantes sobre la sostenibilidad de los ingresos públicos.

Ahora, la propuesta pasará por varios filtros: deberá ser turnada a comisiones para evaluar su viabilidad presupuestaria, en caso de aprobarse, deberá discutirse en el pleno y conseguir la aprobación de la mayoría en el Senado.