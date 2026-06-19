Toy Story 5 ya se estrenó en México

Toy Story 5 llegó a cines de México y todo parece indicar que es uno de los eventos cinematográficos más importantes del año.

La nueva entrega de Pixar y Disney dura 102 minutos, es decir, 1 hora y 42 minutos. Esa extensión la coloca en el rango habitual de las películas animadas familiares.

La nueva entrega, codirigida por McKenna Harris y Andrew Stanton, quien ya había dejado huella en Pixar con títulos como “Finding Nemo”, “Wall-E” y “A Bug’s Life”, apuesta por un enfoque que mezcla nostalgia y actualidad. Stanton, además, fue coguionista del filme original de 1995, por lo que su participación resulta clave para mantener la esencia de los personajes.

La historia se centra en Bonnie, ahora con ocho años, quien atraviesa una etapa de transición entre la infancia y los primeros retos sociales del colegio. La llegada de una tableta llamada Lilypad, regalo que genera furor entre sus amigas, introduce el debate sobre la influencia de la tecnología en la vida de los niños y su relación con los juguetes tradicionales.

En “Toy Story 5”, el enfrentamiento entre el mundo digital y el mundo de la imaginación cobra fuerza desde el inicio. Al recibir la tableta, Bonnie comienza a distanciarse de sus juguetes, lo que genera inquietud y reflexión entre los protagonistas acerca de su papel en la vida de los niños.

Fuente: Infobae