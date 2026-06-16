Prevén pérdidas de hasta 16,000 mdd por temporada de huracanes

Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional y del de Centro Nacional de Huracanes (NHC), pronosticaron una actividad de huracanes muy superior a lo normal y podrían impactar el territorio mexicano ante lo cual hay que estar preparados.

En entrevista para El Economista, Héctor Magaña, coordinador de Análisis e Investigación del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, señala que debido a lo anterior el impacto económico que tendrían diferentes los sectores seria relevantes si no se toman medidas adecuadas y preventivas.

Alrededor de 5 huracanes podrían impactar el territorio mexicano este año y esto va a generar pérdidas económicas en diferentes industrias que están relacionadas con su cercanía a este fenómeno meteorológico», indicó.

Sectores

El profesor señaló que entre los sectores más afectados serian:

Turístico: Los huracanes dependiendo de su intensidad causan daños severos a los hoteles, restaurantes, comercio en general. “Principalmente en zonas más propensas como Acapulco, Cancún, la Riviera Maya y estas pérdidas económicas pudiera superar varios miles de millones de dólares”.

Vivienda: El año pasado casi 300,000 viviendas tan solo en Guerrero se vieron afectadas por huracanes. Y para este 2026 se espera también que un cantidad de viviendas sufran afectaciones, si no se toman las medidas adecuadas.