Prevén pérdidas de hasta 16,000 mdd por temporada de huracanes

Facebook
Twitter
Pinterest
"Domo de calor, huracanes... serán cada vez peores"
Prevén pérdidas de hasta 16,000 mdd por temporada de huracanes

Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional y del de Centro Nacional de Huracanes (NHC), pronosticaron una actividad de huracanes muy superior a lo normal y podrían impactar el territorio mexicano ante lo cual hay que estar preparados.

En entrevista para El Economista, Héctor Magaña, coordinador de Análisis e Investigación del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, señala que debido a lo anterior el impacto económico que tendrían diferentes los sectores seria relevantes si no se toman medidas adecuadas y preventivas.

Alrededor de 5 huracanes podrían impactar el territorio mexicano este año y esto va a generar pérdidas económicas en diferentes industrias que están relacionadas con su cercanía a este fenómeno meteorológico», indicó.
Sectores

El profesor señaló que entre los sectores más afectados serian:

Turístico: Los huracanes dependiendo de su intensidad causan daños severos a los hoteles, restaurantes, comercio en general. “Principalmente en zonas más propensas como Acapulco, Cancún, la Riviera Maya y estas pérdidas económicas pudiera superar varios miles de millones de dólares”.
Vivienda: El año pasado casi 300,000 viviendas tan solo en Guerrero se vieron afectadas por huracanes. Y para este 2026 se espera también que un cantidad de viviendas sufran afectaciones, si no se toman las medidas adecuadas.

Imagen de EDITORIAL

EDITORIAL

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

Ultimas Noticias

Nuestra Selección

Suscríbase a nuestro boletin

Escribe una breve descripción, que describirá el título o algo informativo y útil.

SUSCRIBIRSE

leer más notas

Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©
Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©

Aviso de privacidad

Políticas de privacidad