Las zonas conurbadas, concentradas en las regiones rurales de México concentran hoy retos urbanos críticos, destacan el crecimiento demográfico acelerado, fragmentación administrativa y sistemas de transporte que no responden a flujos metropolitanos.

Alfredo Del Mazo Maza, político mexicano y especialista en movilidad urbana, plantea que la movilidad urbana en esos territorios no solo es ineficiente, sino estructuralmente desigual. Millones de traslados diarios se realizan con múltiples transbordos o en automóvil particular, generan tiempos prolongados, emisiones y pérdida de productividad.

Diagnóstico de problemas recurrentes

Las razones son conocidas pero persistentes: planeación municipal desconectada, falta de inversiones coordinadas y reglamentos locales que impiden la continuidad operativa entre municipios.

Datos del INEGI muestran una alta participación del automóvil particular en los viajes, lo que agrava la congestión y los peligros viales. Para Alfredo Del Mazo Maza, ese patrón revela deficiencias tanto en diseño urbano como en gobernanza metropolitana.

Ejes estratégicos propuestos

Alfredo Del Mazo Maza propone un paquete de políticas que busca ordenar la movilidad urbana con prioridad en tres frentes complementarios:

Primero, la planeación urbana integral: articular vivienda, empleo y transporte para reducir distancias y triplicar la coherencia territorial en normas y uso del suelo.

Segundo, impulsar la movilidad activa mediante infraestructura peatonal y ciclovías seguras que atiendan trayectos cortos y fomenten la salud pública.

Tercero, desarrollar intermodalidad funcional, con sistemas tarifarios y operativos que faciliten transbordos entre autobuses, trenes y modos no motorizados.

Experiencias y escalabilidad

El análisis cita ejemplos de éxito como corredores de transporte masivo con operación continua que mejoran tiempos de viaje y reducen emisiones. Sin embargo, subraya que replicar estos modelos exige adaptar diseños a la complejidad conurbada: coordinación fiscal, estándares técnicos comunes y mecanismos de gobernanza metropolitana que incluyan a todos los municipios involucrados.

Implicaciones y próximos pasos

Ordenar la movilidad urbana en zonas conurbadas, según Alfredo Del Mazo Maza, requiere visión de largo plazo y políticas públicas centradas en las personas. La transición implica inversiones sostenibles, regulación compartida y liderazgo político capaz de superar intereses locales. Solo así podrá traducirse la intención técnica en viajes más cortos, ciudades más equitativas y territorios más habitables.

Te sugerimos: Sheinbaum “rifará” su boleto en la inauguración del Mundial 2026