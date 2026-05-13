La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Vocería de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Fiscalía del Estado de México rechazaron la información publicada por la cadena estadounidense CNN sobre supuestos operativos realizados en territorio mexicano por autoridades extranjeras contra presuntos integrantes del crimen organizado.

La investigación de CNN aseguró que la CIA ha participado directamente en acciones de seguridad para “neutralizar” objetivos prioritarios como Francisco “el Payín” Beltrán, presunto mando del Cártel de Sinaloa, quien murió en la explosión de su camioneta en Tecámac, Estado de México, el pasado 28 de marzo.

Tras revelar esta información, el secretario Omar García Harfuch negó “cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, detalló que las acciones en materia de seguridad federal y local son exclusivas de las autoridades mexicanas. También explicó que la única cooperación de Estados Unidos en esta materia se da “a través del intercambio de información y de la coordinación institucional prevista en el marco legal de cada país”.

Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 12, 2026

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la actuación de agencias extranjeras en México está regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y que sus permisos son únicamente para actividades vinculadas a la Embajada de Estados Unidos.

En su conferencia matutina de este miércoles, insistió en que lo difundido por CNN fue falso y, por ese motivo, la CIA desmintió la investigación.

▶️ «Absolutamente falso»: Sheinbaum niega que la CIA realice operaciones en México contra cárteles 📺 La #MañaneraDelPueblo en @mileniotv pic.twitter.com/YfgroMIxvE — Milenio (@Milenio) May 13, 2026

La CIA acusa de sensacionalista los señalamientos

A la par, la vocera de la CIA, Lyz Lyons, calificó de “información falsa y sensacionalista” las supuestas versiones que afirman que miembros de esta agencia estadounidense han participado en misiones secretas para desmantelar organizaciones del crimen organizado.

De acuerdo con CNN, la estrategia de la CIA en México ha consistido en “eliminar a quienes están en la cima (de los cárteles) e identificar vulnerabilidades a lo largo de la organización para atacar sistemáticamente a integrantes de menor rango que son claves en el tráfico de drogas”.

Sin embargo, Lyz Lyons señaló que todas esas versiones son “una campaña de relaciones públicas para los cárteles que pone en riesgo la vida de los estadounidenses”.

Esta advertencia surge solo unas semanas después de que dos funcionarios estadounidenses murieron en un presunto accidente carretero en el norte de Chihuahua.

This is false and salacious reporting that serves as nothing more than a PR campaign for the cartels and puts American lives at risk. pic.twitter.com/4HYTQYH90l — Liz Lyons (@CIASpox) May 12, 2026

Fiscalía de Edomex asegura que las investigaciones no han concluido

Respecto a la muerte del presunto operador del Cártel de Sinaloa, Francisco Beltrán, en el municipio de Tecámac, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México explicó en un comunicado que las investigaciones por este hecho aún no han concluido y que no hay una causa definida.

Por ello, rechazó “categóricamente” la información de CNN que afirma que la explosión del vehículo fue causada por “un explosivo oculto dentro del vehículo”.