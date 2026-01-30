Dr. Simi cuida tu salud mental: Víctor González Herrera

En un mundo cada vez más convulso, el cuidado de la salud emocional y mental se ha convertido en una prioridad para diversas instituciones médicas como la Fundación Dr. Simi. Por ello, el CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, ha impulsado dos iniciativas que contribuyan a este objetivo.

Desde el Centro SIMI de Salud Emocional (SIMISAE), la fundación ofrece asesoría, orientación y guía sobre cuidados y prevención de la salud mental vía telefónica, correo electrónico y la web en todo el país.

Con el apoyo de profesionales de la salud especializados, las personas que requieran apoyo podrán conversar con 110 psicólogos para obtener más información y saber cómo actuar ante trastornos mentales o prevenirlos.

Las personas interesadas podrán contactarlos las 24 horas del día al número 800-911-6666, escribir al correo electrónico centrodiagnostico@simisae.com.mx o visitar su página web.

Hasta el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México, 8 mil 856 personas mayores de 10 años cometieron suicidio durante el 2024, lo que representó una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes.

Atención psicologica accesible y de calidad: Víctor González Herrera

Frente a esta cantidad de suicidios en el país, Víctor González Herrera decidió implementar el Programa de Apoyo Psicológico y de Salud Emocional (SIMIAPSE) para que las personas reciban consulta psicológica en 16 consultorios distribuidos por cinco estados del país.

Desde 2023, cuando comenzó esta iniciativa, estos consultorios atienden a más de nueve mil personas cada año.

“El cuidado de la salud mental y emocional se ha convertido en un tema de suma importancia para brindar bienestar y, sobre todo, felicidad a las familias mexicanas”, aseguró el presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor y CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera.

Con estos proyectos, el Dr. Simi ofrece nuevas alternativas gratuitas y a precios bajos para que más personas sigan cuidando su salud mental sin afectar su economía.