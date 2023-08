Rodrigo Besoy Sánchez: Vinos finos como un activo altamente deseado

El interés en los vinos finos y los licores prémium como cobertura contra la inflación ha ido en aumento entre los clientes de alto patrimonio neto, captando la atención de las Oficinas Familiares, explica el especialista que realiza sus inversiones a través de Fabreti S.A. Rodrigo Besoy Sánchez.

El panorama de inversiones ha presenciado el surgimiento de los vinos finos como un activo altamente deseado, superando a otros activos de pasión en cuanto a demanda y potenciales retornos. WineCap, una firma de investigación reconocida, llevó a cabo un estudio titulado “Fine Wine: The Journey from Passion Asset to Mainstream Asset Class”, arrojando luz sobre esta creciente prominencia.

“El estudio revela que los vinos finos han captado una atención significativa por parte de los inversionistas, y los administradores de patrimonio y asesores financieros anticipan un aumento en la demanda. Asimismo, una nueva generación de inversionistas proactivos también está ingresando al mercado” señala Besoy Sánchez.

En comparación con otros activos y materias primas, incluyendo el arte, los autos clásicos, los relojes de lujo, los bonos, las acciones, las participaciones y las cuentas de ahorro, los vinos finos han superado consistentemente durante periodos de mercados de valores estancados.

Ingresar al mercado de inversiones en vinos requiere una cuidadosa consideración y conocimiento experto. Si bien la industria tradicionalmente se basaba en recomendaciones de boca en boca, la disponibilidad de información detallada y datos de precios en línea ha democratizado más la inversión en vinos finos.

“No obstante, se recomienda tener precaución, ya que los posibles inversionistas deben buscar una guía confiable y asegurarse de contar con conocimiento experto a lo largo del proceso de inversión. Es importante preguntar sobre las “cláusulas de salida” y tener en cuenta que la venta de vino no siempre es un proceso rápido”, precisó Rodrigo Besoy Sánchez.

A medida que el mercado de inversión en vinos finos gana impulso, varios factores darán forma a su trayectoria. Si bien Burdeos ha sido históricamente el pilar del mercado de inversiones, las preferencias cambiantes pueden hacer que los vinos de regiones como Sicilia y Beaujolais ganen popularidad entre la próxima generación de entusiastas del vino.

La industria del vino de Niágara representa una notable oportunidad de inversión alternativa. Un informe encargado por Ontario Craft Wineries, Wine Growers Ontario y Tourism Partnership Niagara, realizado por Deloitte Canadá, destaca el tremendo potencial de la industria del vino de Niágara.

“El mercado de inversiones ha visto un creciente interés en los vinos finos y licores prémium como una forma de protección contra la inflación. Estos activos han demostrado ser altamente deseados y ofrecen potenciales retornos significativos, en comparación con otros activos, los vinos finos han mostrado un desempeño sólido durante períodos de mercados de valores estancados”, finalizó el especialista en inversiones, Rodrigo Besoy Sánchez.

