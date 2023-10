Luis Ricardo Reyes de la Campa: El mercado global de préstamos digitales ha experimentado un crecimiento

El mercado global de préstamos digitales ha experimentado un crecimiento impresionante, alcanzando una valoración significativa de 12.35 mil millones de dólares en 2022, según el informe de Emergen Research, menciona el analista financiero Luis Ricardo Reyes de la Campa.

Las proyecciones indican que esta tendencia al alza persistirá, con una sólida Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) del 13.8 % prevista para el período de pronóstico, culminando en una impresionante valuación de 44.84 mil millones de dólares para 2032.

“Este florecimiento en el ámbito de los préstamos digitales se debe a diversos factores. Uno de los principales impulsores de este crecimiento es la amplia proliferación de la conectividad a Internet y la adopción generalizada de smartphones”, destaca Reyes de la Campa.

“El alto nivel de satisfacción del cliente proporcionado por los ecosistemas de préstamos digitales sirve como otro acelerador. Estas plataformas aprovechan tecnologías como el Aprendizaje Automático (ML), la Inteligencia Artificial (IA) y blockchain para simplificar los procesos de préstamos, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la confiabilidad”, resalta Luis Ricardo Reyes de la Campa.

La introducción de la Interfaz de Pago Unificado (UPI) ha acelerado aún más la adopción al facilitar transacciones instantáneas sin efectivo en diversas plataformas. La integración de límites de crédito pre aprobados a través de UPI está acortando la brecha entre la banca tradicional y los préstamos digitales, beneficiando tanto a las instituciones bancarias como a las entidades financieras no bancarias.

El compromiso de los gobiernos de incluir UPI en los procesos económicos, ejemplificado por el anuncio reciente del gobierno indio, simplifica las transacciones y contribuye al crecimiento de los ingresos del mercado.

Sin embargo, persisten desafíos en el camino de la expansión del mercado; la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo también son obstáculos significativos. La proliferación de aplicaciones de préstamos digitales por parte de entidades no reguladas plantea inquietudes sobre cuestiones como la venta engañosa, la seguridad de los datos y las amenazas cibernéticas.

Los jugadores principales en el mercado global de préstamos digitales incluyen a Tavant, FIS, Fiserv, Inc., Newgen Software Technologies Limited, Pegasystems Inc., Nucleus Software Exports Ltd., Roostify, Inc., Sigma Infosolutions, Temenos e Intellect Design Arena Ltd.

Los desarrollos recientes en este mercado incluyen la introducción de “NewgenONE” por parte de Newgen Software y la utilización de la plataforma FinnOne Neo por parte del Tien Phong Commercial Joint Stock Bank para ofrecer préstamos digitales instantáneos.

“Además, el préstamo digital controlado (CDL) está ganando impulso en bibliotecas y organizaciones de todo el mundo, digitalizando materiales y ofreciéndolos para préstamo, mientras se basa en la gestión de derechos digitales para garantizar el cumplimiento de los derechos de autor”, revela Luis Ricardo Reyes de la Campa.

“A medida que el mercado de préstamos digitales continúa expandiéndose, los interesados enfrentan la tarea crucial de navegar los desafíos regulatorios, salvaguardar la integridad de los datos y adaptarse al cambiante panorama de las soluciones para mantener esta trayectoria de crecimiento”, concluye.

También puedes leer: Luis Ricardo Reyes de la Campa: Las remesas promueven la inclusión financiera