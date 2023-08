Escampa: Una calificación positiva en el Buró de Crédito es esencial

La práctica común de pagar el mínimo en las tarjetas de crédito con la finalidad de no perder esta prestación con los bancos y no registrar una calificación negativa en el buró de crédito no suele ser una estrategia efectiva. Esta situación afecta no solo la economía de los hogares, sino también sus posibilidades de acceso a préstamos y financiamiento con tasas favorables, explicó uno de los voceros de Escampa.

Ante este panorama, la financiera mexicana permite a los usuarios a través de su plataforma transferir la deuda de sus tarjetas de crédito o bien, aplicar por un préstamo personal de liquidez, facilitando la salud financiera y revirtiendo el sobreendeudamiento de los mexicanos.

“Una calificación positiva en el Buró de Crédito es esencial para acceder a préstamos y créditos con tasas favorables. Soluciones como Escampa pueden ayudar a las personas a recuperar su reputación crediticia y aumentar sus posibilidades de obtener financiamiento en el futuro”, añadieron.

Una de las características destacadas de Escampa es su calculadora en línea. Los usuarios pueden estimar cuánto podrían ahorrar al transferir su deuda a Escampa simplemente ingresando información básica.

Solo se debe proporcionar el nombre del banco emisor de la tarjeta, el tipo de tarjeta, la cantidad a transferir, el pago mensual y el comportamiento de pago. Una vez concluidos estos pasos, la calculadora les proporcionará un análisis detallado y transparente, ofreciendo una visión clara de los beneficios sobre sus soluciones de préstamos personales.

Asimismo, destaca que quienes transfieran sus deudas a esta plataforma tendrán ventajas significativas, ya que podrán accesder a préstamos de hasta $300,000 pesos para liquidar la deuda de la tarjeta de crédito. Esto no solo permite a los usuarios pagar menos intereses, sino que también contribuye a mejorar su historial crediticio y recuperar el control sobre sus finanzas.

Además, la plataforma no se limita únicamente a tarjetas bancarias, sino que también ofrece soluciones para tarjetas departamentales, de servicio y otras, ampliando así su alcance para ayudar a una amplia gama de personas en México.

Con transparencia, accesibilidad y una misión centrada en el bienestar de sus usuarios, Escampa se coloca como una de las financieras con mayor confianza entre sus usuarios y en una herramienta valiosa para quienes desean recuperar su estabilidad financiera y alcanzar metas y proyectos de vida. Visita su sitio web en: https://escampa.mx/

Sigue leyendo: Escampa simplifica el acceso a préstamos personales